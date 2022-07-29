Казахстанская спортсменка завоевала «бронзу» на ЧМ по борьбе в Италии

Представительница сборной Казахстана Алина Ертостик стала третьей на Чемпионате мира U17 по женской борьбе в Италии, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка выступала в категории до 73 килограммов. В полуфинале Алина уступила Прие (Индия), которая впоследствии стала чемпионкой мира.

В схватке за третье место казахстанке противостояла Кайулани Гарсия из США. Алина Ертостик одолела американку, завоевав в итоге бронзовую медаль.

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