Армия Китая призвала готовиться к войне

Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало своих солдат готовиться к войне, передает Zakon.kz.

Короткое сообщение опубликовано в официальном аккаунте 80-й общевойсковой армии Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в социальной сети Weibo.

«Готовьтесь к войне!» – гласит запись.

В состав соединения входят три мотострелковые бригады, а также танковая и артиллерийская, и бригада ПВО. К армии приданы 7-й авиаполк ВВС НОАК и бригада сил специальных операций.

Позднее в комментариях к публикации представители 80-й армии уточнили, что сообщение приурочено к 95-й годовщине создания НОАК, и добавили, что «подготовка к войне является основной обязанностью китайских военнослужащих».

28 июля на фоне сообщений о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоялся телефонный разговор лидеров США и КНР, в ходе которого Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайбэя.

Позже сообщалось, что в Белом доме обеспокоены возможными мерами Пекина для срыва визита Пелоси.