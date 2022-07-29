Димаш хочет развивать в Казахстане молодежное творчество

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обсудил с Димашем Кудайбергеном вопросы подготовки кадров для креативной индустрии и менеджмента в сфере культуры, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Instagram министра науки и высшего образования Республики Казахстан Саясата Нурбека.

Сегодня к нам в гости приходил @Димаш Кудайберген. Артист с мировым именем поделился своими идеями по развитию студенческого творчества и проектов с участием студенческой молодежи. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек

По словам министра, они также обсудили вопросы подготовки кадров для креативной индустрии и менеджмента в сфере культуры. ⠀

Предложения Димаша Кудайбергена мы обязательно учтем в работе Министерства науки и высшего образования. Договорились регулярно обмениваться мнениями и продолжить наше общение. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек

Министр отметил, что его радует, что Димаш готов приложить усилия и свои возможности для популяризации науки и образования.