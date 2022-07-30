Многодетный отец зарубил сына топором в Туркестанской области

В Туркестанской области закончился судебный процесс. Житель Туркестанской области получил 15 лет за то, что убил своего сына, сообщает Zakon.kz.

Ребенку было всего 6 лет, передает КТК.

Трагедия произошла весной. Отец с сыном пошли в лес собирать дрова. Углубившись в чащу, 48-летний мужчина сначала ударил ребенка в висок, а затем начал бить топором по шее, пока не отрубил голову.

Преступление отец объяснил финансовыми трудностями. На его иждивении было еще четверо старших детей.

Говорится, что все они знали о планах отца. А жена осужденного даже просила простить ее супруга, поскольку он содержит всю семью.