Многодетный отец зарубил сына топором в Туркестанской области
Фото: pixabay
В Туркестанской области закончился судебный процесс. Житель Туркестанской области получил 15 лет за то, что убил своего сына, сообщает Zakon.kz.
Ребенку было всего 6 лет, передает КТК.
Трагедия произошла весной. Отец с сыном пошли в лес собирать дрова. Углубившись в чащу, 48-летний мужчина сначала ударил ребенка в висок, а затем начал бить топором по шее, пока не отрубил голову.
Преступление отец объяснил финансовыми трудностями. На его иждивении было еще четверо старших детей.
Говорится, что все они знали о планах отца. А жена осужденного даже просила простить ее супруга, поскольку он содержит всю семью.
Вина подсудимого нашла свое подтверждение заключениями судебной экспертизы, где подтвержден злой умысел, а также вменяемость подсудимого. Ранее подсудимый не судим. Искреннее раскаяние отнесено к смягчающим обстоятельствам, отягчающих обстоятельств не установлено. Судья Асет Серикбаев
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