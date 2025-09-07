Пожилой мужчина, которого жестоко избил сын, умер в Туркестанской области

В Туркестанской области мужчина, которого сильно избил сын, умер, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили в Департаменте полиции региона.

Ранее сообщалось, что в Казнете распространились кадры, на которых мужчина избивает пожилого отца.

В комментарии к публикации говорится, что инцидент произошел в Туркестанской области, а жуткие кадры сняла соседка. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

