Пожилой мужчина, которого жестоко избил сын, умер в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области мужчина, которого сильно избил сын, умер, сообщает Zakon.kz.
Эту информацию подтвердили в Департаменте полиции региона.
Ранее сообщалось, что в Казнете распространились кадры, на которых мужчина избивает пожилого отца.
В комментарии к публикации говорится, что инцидент произошел в Туркестанской области, а жуткие кадры сняла соседка. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript