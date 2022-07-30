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Фируза Шарипова дебютировала в ММА, задушив соперницу

Фируза дебютировала в ММА Фото: Instagram/sharipova_firuza
На турнире Octagon 33 в Алматы состоялся дебют в смешанных единоборствах казахстанской чемпионки мира по боксу Фирузы Шариповой, сообщает Zakon.kz.

Бой в промежуточном весе 63,5 килограмма был рассчитан на три раунда и закончился победой Шариповой в первом же.

Фируза применила удушающий прием и ее соперница была вынуждена сдаться.

Это первое поражение Карины Ондасыновой в профи.

Последний бой в профи-боксе Шарипова провела в декабре прошлого года, потерпев поражение от абсолютной чемпионки мира в легкой весовой категории Кэти Тэйлор (20-0, 6 КО) из Ирландии.

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