Более 3 тыс. казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 29 июля в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 932;

в Алматы – 568;

в Шымкенте – 78;

в Акмолинской области – 123;

в Актюбинской области – 46;

в Алматинской области – 132;

в Жетысуской области – 162;

в Атырауской области – 58;

в ВКО – 24;

в Абайской области – 65;

в Жамбылской области – 101;

в ЗКО – 110;

в Карагандинской области – 357;

в Улытауской области – 29;

в Костанайской области – 63;

в Кызылординской области – 77;

в Мангистауской области – 41;

в Павлодарской области – 71;

в СКО – 43;

в Туркестанской области – 27. Всего в стране подтверждено 1 347 467 случаев. 2012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 754;

в Алматы – 716;

в Шымкенте – 0;

в Акмолинской области – 0;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 67;

в Жетысуской области – 64;

в Атырауской области – 13;

в ВКО – 48;

в Абайской области – 23;

в Жамбылской области – 0;

в ЗКО – 14;

в Карагандинской области – 160;

в Улытауской области – 26;

в Костанайской области – 24;

в Кызылординской области – 52;

в Мангистауской области – 11;

в Павлодарской области – 19;

в СКО – 0;

в Туркестанской области – 21. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 308 626 человек. Читайте также Столица все еще находится в «желтой» зоне по COVID-19 В Уругвае зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян Неявные симптомы заболевания печени перечислил врач

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