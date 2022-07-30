Более 3 тыс. казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 932;
в Алматы – 568;
в Шымкенте – 78;
в Акмолинской области – 123;
в Актюбинской области – 46;
в Алматинской области – 132;
в Жетысуской области – 162;
в Атырауской области – 58;
в ВКО – 24;
в Абайской области – 65;
в Жамбылской области – 101;
в ЗКО – 110;
в Карагандинской области – 357;
в Улытауской области – 29;
в Костанайской области – 63;
в Кызылординской области – 77;
в Мангистауской области – 41;
в Павлодарской области – 71;
в СКО – 43;
в Туркестанской области – 27.
Всего в стране подтверждено 1 347 467 случаев.
2012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 754;
в Алматы – 716;
в Шымкенте – 0;
в Акмолинской области – 0;
в Актюбинской области – 0;
в Алматинской области – 67;
в Жетысуской области – 64;
в Атырауской области – 13;
в ВКО – 48;
в Абайской области – 23;
в Жамбылской области – 0;
в ЗКО – 14;
в Карагандинской области – 160;
в Улытауской области – 26;
в Костанайской области – 24;
в Кызылординской области – 52;
в Мангистауской области – 11;
в Павлодарской области – 19;
в СКО – 0;
в Туркестанской области – 21.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 308 626 человек.