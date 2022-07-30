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Более 3 тыс. казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

карантин, пцр, пробирки Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 29 июля в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 932;

  • в Алматы – 568;

  • в Шымкенте – 78;

  • в Акмолинской области – 123;

  • в Актюбинской области – 46;

  • в Алматинской области – 132;

  • в Жетысуской области – 162;

  • в Атырауской области – 58;

  • в ВКО – 24;

  • в Абайской области – 65;

  • в Жамбылской области – 101;

  • в ЗКО – 110;

  • в Карагандинской области – 357;

  • в Улытауской области – 29;

  • в Костанайской области – 63;

  • в Кызылординской области – 77;

  • в Мангистауской области – 41;

  • в Павлодарской области – 71;

  • в СКО – 43;

  • в Туркестанской области – 27.

Всего в стране подтверждено 1 347 467 случаев.

2012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 754;

  • в Алматы – 716;

  • в Шымкенте – 0;

  • в Акмолинской области – 0;

  • в Актюбинской области – 0;

  • в Алматинской области – 67;

  • в Жетысуской области – 64;

  • в Атырауской области – 13;

  • в ВКО – 48;

  • в Абайской области – 23;

  • в Жамбылской области – 0;

  • в ЗКО – 14;

  • в Карагандинской области – 160;

  • в Улытауской области – 26;

  • в Костанайской области – 24;

  • в Кызылординской области – 52;

  • в Мангистауской области – 11;

  • в Павлодарской области – 19;

  • в СКО – 0;

  • в Туркестанской области – 21.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 308 626 человек.

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