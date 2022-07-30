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В Турции лесной пожар перекинулся на отель

пожар в Мармарисе Фото: соцсети
Начавшийся накануне в турецком курортном городе Мармарис лесной пожар перекинулся на один из отелей, передает Zakon.kz.

Как сообщают местные СМИ, огонь, гонимый ветром, распространился за короткое время. Возгорание тушили с помощью вертолетов, принадлежащих региональному управлению лесного хозяйства.

В общей сложности в тушении пожара принимали семь вертолетов и пять легкомоторных самолетов. Движение морских судов было приостановлено.

Как отмечается, бригады прилагали большие усилия для борьбы с огнем, который быстро распространяется. В работе также задействовали строительную технику.

пожар в отеле Мармариса

Фото: соцсети, Twitter Mehmet Oktay

Постояльцы отеля были эвакуированы, жертв и пострадавших нет, но огонь сильно повредил здание отеля.

пожар в отеле Мармариса

Фото: Twitter Mehmet Oktay

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Лариса Черненко
Турция
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