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Масштабные лесные пожары охватили Турцию

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 17:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В турецком городе Измир на побережье Эгейского моря огонь, возникший 29 июня 2025 года на свалке, стремительно перекинулся на близлежащий лесной массив. Пожар быстро распространился из-за сильного ветра и уже охватил пять населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Для борьбы с огнем задействована авиация и наземные службы.

Из-за сильного ветра, скорость которого колеблется от 70 до 117 км/ч, пожарной авиации тяжело работать и осуществлять регулярный сброс воды.

Международный аэропорт города Измира расположен возле зоны возгорания в уезде Газиэмир. Из-за задымления и работой пожарной авиации воздушная гавань прекратила прием и посадку самолетов. Но в скором времени аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

Согласно последним данным, из-за разбушевавшегося огня Измире, Биледжике и Хатае в безопасные районы эвакуированы свыше 50 тыс. жителей.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что большинство пожаров связаны с человеческим фактором: поджоги, неосторожность, открытые огни. В рамках расследований правоохранители задержали 17 человек. Один из подозреваемых в поджоге арестован в районе Буча (Измир).

Стоит отметить, что летом 2021 года Турция столкнулась с самыми масштабными лесными пожарами, нанесшими серьезный ущерб туристической отрасли. Возгорания начались 28 июля и были сконцентрированы в 30 провинциях.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 17:38
В центре Антальи горит гостиница: пожар охватил уже несколько зданий

24 июня 2025 года в городе Адане одноименной провинции на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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Анастасия Московчук
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