Масштабные лесные пожары охватили Турцию

В турецком городе Измир на побережье Эгейского моря огонь, возникший 29 июня 2025 года на свалке, стремительно перекинулся на близлежащий лесной массив. Пожар быстро распространился из-за сильного ветра и уже охватил пять населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Для борьбы с огнем задействована авиация и наземные службы.

Söndürüldü ama…



Binlerce can, binlerce ağaç, 14 ev, bir sürü araç yandıktan sonra…



Neymiş efendim kaynak yapan bir usta sebep olmuş.



Oralı biri olarak biliyorum ben asıl sebebi.



Lanet olsun para hırslarınıza !!!#izmiryangını pic.twitter.com/GT2EvFYC9A — Umut Oğuz (@umutoguz) June 27, 2025

Из-за сильного ветра, скорость которого колеблется от 70 до 117 км/ч, пожарной авиации тяжело работать и осуществлять регулярный сброс воды.

Massive Fires in Turkey



The Minister İbrahim Yumaklı recently stated that there are 77 acvive Forrest fires, and nine of the fires are currently extremely large.



The Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak, and Doğanbey fires are still out of control.#Turkey #Fires #izmir pic.twitter.com/QDIe3wToRE — Chyno News (@ChynoNews) June 29, 2025

Международный аэропорт города Измира расположен возле зоны возгорания в уезде Газиэмир. Из-за задымления и работой пожарной авиации воздушная гавань прекратила прием и посадку самолетов. Но в скором времени аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

Turkiye battles wildfires in Izmir for second day, evacuates areas



Forestry Minister Ibrahim Yumakli said on Monday that the blaze was fanned overnight by winds reaching 40-50kmph (25-30mph) in Kuyucak and Doganbey areas of Izmir.



Helicopters, fire-extinguishing aircraft and… pic.twitter.com/gPJRAML1cD — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) June 30, 2025

Согласно последним данным, из-за разбушевавшегося огня Измире, Биледжике и Хатае в безопасные районы эвакуированы свыше 50 тыс. жителей.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что большинство пожаров связаны с человеческим фактором: поджоги, неосторожность, открытые огни. В рамках расследований правоохранители задержали 17 человек. Один из подозреваемых в поджоге арестован в районе Буча (Измир).

Стоит отметить, что летом 2021 года Турция столкнулась с самыми масштабными лесными пожарами, нанесшими серьезный ущерб туристической отрасли. Возгорания начались 28 июля и были сконцентрированы в 30 провинциях.

24 июня 2025 года в городе Адане одноименной провинции на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.