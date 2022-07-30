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В Кыргызстане сель заблокировал дорогу на Иссык-Куль

Сель сошел в Кыргызстане Фото: кадр из видео
В Кыргызстане сель сошел на дорогу Бишкек – Нарын – Торугарт (Боомское ущелье), сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет 24.kg со ссылкой на Министерство транспорта и дорог.

Речь о 128-129-м километрах трассы Бишкек — Нарын — Торугарт (село Кыз-Куйоо). Грязевая масса перекрыла проезжую часть, образовался затор, машины стоят на месте.

В Министерстве транспорта и дорог КР водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении. Проезд откроют не раньше 18:30 по местному времени.

Причиной ЧП называют проливные дожди, которые шли здесь и в других районах Иссык-Кульской области.

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Константин Вноровский
Кыргызстан
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