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Анна Данилина вышла в финал WTA 250 в парном разряде

Анна Данилина вышла в финал WTA 250 Фото: ktf.kz
Казахстанка Анна Данилина в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам в полуфинале турнира в Варшаве (Польша) одержала победу над Маей Хвалинской (Польша) и Джессикой Малечковой (Чехия), сообщает Zakon.kz.

Исход первой партии решился на тай-брейке со счетом 7:6 (7:3) в пользу казахстанско-немецкого дуэта. Во втором сете Данилина и Фридзам разгромили соперниц, одержав сухую победу – 6:0, передает пресс-служба ФТК.

За главный приз турнира BNP Paribas Poland Open Данилина/Фридзам поборются со вторыми сеяными – Катажиной Кавой (Польша) / Алисией Росольской (Польша). Матч пройдет сегодня, 30 июля, в 16:30 по времени Нур-Султана.

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Константин Вноровский
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