Протестующие в Багдаде второй раз за неделю прорвались в здание парламента

Протестующие против назначения нового премьера Ирака второй раз за неделю прорвались в здание парламента. Они проникли на территорию так называемой Зеленой зоны Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и ряд иностранных посольств, сообщает Zakon.kz.

Как передает Al Jazeera, это сторонники радикального иракского шиитского имама Муктады ас-Садра.

На подступах к парламентскому дворцу силы безопасности и военнослужащие применили водометы и слезоточивый газ, однако это не остановило манифестантов. Хотя говорится, что у некоторых из них наблюдаются признаки удушья

В ходе протестных акций по меньшей мере один человек погиб, еще 125 получили ранения.

Акции в Багдаде начались 27 июля текущего года. Тогда несколько сотен протестующих первый раз ворвались в здание парламента, несмотря на призывы нынешнего премьера Мустафы аль-Каземи немедленно разойтись.

31 мая ас-Садр выступил за роспуск законодательного органа власти и проведение досрочных выборов. 9 июня его сторонники, имевшие крупнейший блок в парламенте, сложили с себя депутатские полномочия.