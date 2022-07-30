«Казахский Титан» и «Иранский Халк» подрались на взвешивании

Казахстанский спортсмен Алмат Жуманов, так же известный как «Казахский Титан», и Саджад Гариби по прозвищу «Иранский Халк» подрались во время процедуры взвешивания, сообщает Zakon.kz.

Процедура проходила в рамках очного боксерского поединка на турнире промоушна Wicked N’ Bad в ОАЭ.

Спортсмены устроили перепалку, затем, когда пришло время дуэли взглядов, набросились друг на друга. Первым ударил Саджад Гариби, Алмат Жуманов не остался в долгу, а затем растаскивать их пришлось многочисленной охране.

Боксерский поединок между соперниками состоится 31-го июля в Дубае (ОАЭ).

В андеркарде турнира также выступит еще один казахстанец — боксер супертяжелого веса Нурсултан Аманжолов. Он встретится на ринге с проживающим в ОАЭ замбийским спортсменом Шапи Мушотой.

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