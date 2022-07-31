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Бритни Спирс закончила мемуары, но не может выпустить их из-за дефицита бумаги

Мемуары, дефицит бумаги Фото: Instagram/britneyspears
40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс закончила написание мемуаров, однако не может их выпустить из-за дефицита бумаги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, мемуары предполагалось выпустить в издательстве Simon & Schuster — Бритни Спирс и ее команда рассчитывали, что книга поступит в продажу уже в январе 2023 года. Однако дефицит бумаги нарушил эти планы, и когда проблема будет решена, неизвестно.

Simon & Schuster уже заплатили Спирс аванс в размере 15 миллионов долларов. В авторском материале исполнительница планировала рассказать о своей творческой деятельности, а также осветить конфликты с семьей в период опекунства над ней.

Отмечается, что к дефициту бумаги привело два фактора. Во время пандемии люди стали чаще заказывать печатные издания, что вызвало рост расхода бумаги. При этом производство ее не увеличилось, поскольку с целлюлозно-бумажных фабрик массово увольнялись сотрудники.

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