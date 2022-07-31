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Стрельба и баррикады - на границе Сербии и Косово начались вооруженные столкновения

на границе Сербии и Косово начались вооруженные столкновения Фото: Instagram/serbianforces
На границе Сербии и Косово начались локальные стычки, звучат сигналы воздушной тревоги, а на трассах строят баррикады, сообщает Zakon.kz.

Звуки сирен воздушной тревоги слышны в центре населенной сербами Северной Митровицы в Косове и Метохии, передает Jerusalem Post.

Местные жители слышали автоматные очереди. В церквях звонят в колокола. В районе столкновений замечено множество машин экстренных служб.

Жители начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан, дороги блокируются.

Telegram-канал Baza приводит кадры с мест.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами.

Александр Вучич заявил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".

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