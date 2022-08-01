СМИ: Утонул аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш
Фото: gov.kz
Появилась информация о том, что утонул аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш, сообщает Zakon.kz.
Местные СМИ пишут, что трагедия произошла в селе Ортакшыл.
По их словам, около 21:30 в дежурную часть полиции обратился аким Ортакшильского сельского округа Махамбетского района с заявлением о гибели.
Говорится, что на место происшествия выехали прокурора района, начальник РОП и следственно-оперативная группа.
Поиски тела продолжаются. О результатах будет сообщено дополнительно.
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