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СМИ: Утонул аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш

Утонул аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш Фото: gov.kz
Появилась информация о том, что утонул аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш, сообщает Zakon.kz.

Местные СМИ пишут, что трагедия произошла в селе Ортакшыл.

По их словам, около 21:30 в дежурную часть полиции обратился аким Ортакшильского сельского округа Махамбетского района с заявлением о гибели.

Говорится, что на место происшествия выехали прокурора района, начальник РОП и следственно-оперативная группа.

Поиски тела продолжаются. О результатах будет сообщено дополнительно.

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