Диетолог дала рекомендации, какие продукты нельзя есть на завтрак

Врач-диетолог порекомендовала отказаться от хлопьев и выпечки на завтрак, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в интервью RT рассказала, что лучше всего есть на завтрак.

Первый прием пищи должен быть максимально полезным, чтобы обеспечить организм полезными веществами и энергией на длительное время. А значит стоит отказаться от продуктов быстрого приготовления и сладких хлопьев. Они могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и несварение.

Также она посоветовала есть фрукты после основного приема пищи, в качестве перекуса и избегать жирного мяса. Оно долго переваривается, и это очень большая нагрузка для организма с утра.

Не стоит пить утром соки из цитрусов. А кофе на голодный желудок "стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать выброс желчи".

Диетолог порекомендовала есть на завтрак легкобелковую пищу, например, яйца, творог, кисломолочную продукцию.