Диетолог дала рекомендации, какие продукты нельзя есть на завтрак
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в интервью RT рассказала, что лучше всего есть на завтрак.
Первый прием пищи должен быть максимально полезным, чтобы обеспечить организм полезными веществами и энергией на длительное время. А значит стоит отказаться от продуктов быстрого приготовления и сладких хлопьев. Они могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и несварение.
Также она посоветовала есть фрукты после основного приема пищи, в качестве перекуса и избегать жирного мяса. Оно долго переваривается, и это очень большая нагрузка для организма с утра.
Не стоит пить утром соки из цитрусов. А кофе на голодный желудок "стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать выброс желчи".
Диетолог порекомендовала есть на завтрак легкобелковую пищу, например, яйца, творог, кисломолочную продукцию.
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