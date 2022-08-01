ЕК приветствовала решение Косово отсрочить запрет на сербские документы

Ранее сообщалось о начале локальных стычек на границе Сербии и Косово. Жители выстроили баррикады на трассах. В решение вопроса вмешались США, Россия и Турция, сообщает Zakon.kz.

Еврокомиссия приветствовала решение самопровозглашенной Республики Косово принять предложение главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о переносе введения запрета на сербские документы на месяц, до 1 сентября, сообщает ТАСС.

Спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак добавил, что теперь все баррикады должны быть убраны.

Вечером 31 июля ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с понедельника ввести запрет на сербские документы.

В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове (КФОР), действующих под эгидой НАТО.

Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.