Мужчина угнал BMW, Nissan, машину скорой и устроил три ДТП

Мужчина 1994 г. р. устроил ночной переполох в Алматы и Алматинской области – он угнал два авто и машину скорой помощи. Погоня за правонарушителем попала на видео, передает Zakon.kz.

Видео с погоней опубликовали в Istagram-паблике kris.p.almata.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в городском департаменте полиции, 31 июля в 21:45 поступило сообщение об угоне автомашины марки BMW с территории ЖК, расположенного по Кульджинскому тракту.

Выезжая со двора, угонщик допустил столкновение с Audi и скрылся. Спустя несколько минут злоумышленник на угнанном авто в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки Toyota. С места этой аварии угонщик скрылся в пешем порядке. Пресс-служба ДП Алматы

По данным полицейских, спустя несколько минут он силой отобрал у 28-летней девушки автомобиль Nissan, однако далеко уехать на нем не удалось – на трассе мужчина допустил опрокидывание авто.

Очевидцы вызвали скорую помощь. И тут у фигуранта возник умысел угона машины. На Jac Sunray, принадлежащем областной станции скорой неотложной помощи, злоумышленник вновь заехал в город и сразу же был задержан экипажем патрульной полиции по плану «Перехват». Пресс-служба ДП Алматы

Как сообщили в ведомстве, подозреваемым оказался гражданин К. 1994 г. р.

Как было установлено в ходе медицинского освидетельствования, он находился в состоянии наркотического опьянения. Задержанный под стражей. По фактам неправомерного завладения чужими транспортными средствами в отделе полиции при УП Медеуского района, а также в Енбекшиказахском РУП зарегистрированы три уголовных дела. Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, как отметили в городском ДП, начаты официальные разбирательства по фактам трех ДТП.