В Алматинской области реализуется 9 проектов в сфере энергетики

АО «Самрук-Энерго» активно инвестирует в энергетические проекты страны. В рамках алматинской агломерации и.о. председателя правления АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев в ходе рабочей встречи с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым обсудили вопросы развития энергосистемы региона.

Фото: АО «Самрук-Энерго»

«Самрук-Энерго» занимает стратегическое положение в энергосистеме Казахстана. В числе основных задач, которые решает компания в 2022-м и предстоящие годы – реализация инфраструктурных проектов в энергетике страны, а также соблюдение принципов ESG в привлечении инвестиций и реализации проектов.

Фото: АО «Самрук-Энерго»

В Алматинской области есть много природных возможностей для производства зеленой электроэнергии. В целях ликвидации энергодефицита в Алматинской области «Самрук-Энерго» реализует проекты по строительству объектов ВИЭ. Также мы работаем над энергообъектами для выдачи мощности и подключения электрической энергии для развития промышленного, туристического и социального потенциала региона. Серик Тютебаев

Фото: АО «Самрук-Энерго»

В настоящее время в Алматинской области ведется работа по девяти крупным инвестиционным проектам, среди них:

строительство ветровой электрической станции в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт. Новая станция позволит обеспечить производство более 226 млн кВт⋅ч электроэнергии в год с использованием ВИЭ и выработку электрической энергии без расхода углеводородного топлива;

увеличение выработки электроэнергии на Мойнакской ГЭС на 100 млн кВт⋅ч в год. Проект предполагает переброску части стока реки Кенсу в Бестюбинское водохранилище, что расширит возможности регулирования мощности для Алматинского региона;

строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или. Реализация проекта позволит увеличить регулирующую мощность Капшагайской ГЭС с 80 до 150 МВт;

строительство в области комбинированной станции ВЭС, ГЭС мощностью 310 МВт. Проект направлен на сокращение выбросов парниковых газов, с возможностью балансировки электроэнергии в пиковые нагрузки;

модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду. Строительство новой станции на площадке старой позволит снизить выбросы в атмосферу города Алматы за счет перевода ТЭЦ-2 на сжигание природного газа;

реконструкция Алматинской ТЭЦ-3 на базе ПГУ с увеличением мощности станции до 450 МВт. Проект подразумевает установку парогазового оборудования на станции для частичного покрытия дефицита маневренных мощностей;

строительство подстанции «Кокозек» с присоединением к ОРУ ПС «Каскелен». Эта мера позволит покрыть в регионе дефицит свободных мощностей, необходимых для оказания регулируемой услуги для реализации инвестиционных проектов в индустриальной зоне «Боралдай»;

реконструкция кабельных сетей Алматы и Алматинской области. Завершение проекта приведет к снижению потери в кабельных линиях и сокращению аварийных отключений;

развитие сетей Шелекского энергоузла. Данный проект предусматривает общую выдаваемую мощность объектов ВИЭ Шелекского узла согласно ТЭО – 603.7 МВт. Планами предусматривается строительство ГЭС-28, ГЭС-29, а также подстанции «Саты» для выдачи мощности и подключения электрической энергии для дальнейшего развития курортной зоны «Кольсай».

Как отметили представители АО «Самрук-Энерго», работы в этом направлении осуществляются в рамках реализации АО «Фонд «Самрук-Казына» приоритетных проектов в сфере энергетики и в соответствии со стратегическими задачами фонда по сокращению углеродного следа на 10% в ближайшие 10 лет.

Фото: АО «Самрук-Энерго»

АО «Самрук-Энерго» вносит свой вклад не только в обеспечение энергетики страны, но и в развитие человеческого капитала. Портфельная компания фонда «Самрук-Қазына» является крупным работодателем в области. На предприятиях компании работает более 7,5 тыс. человек.

При реализации проектов в регионах мы создаем рабочие места для местных жителей. Все это делается для улучшения жизни населения. Мы ориентированы на внедрение перспективных и долгосрочных проектов, которые направлены на повышение благосостояния простых казахстанцев. Серик Тютебаев

Аким Алматинской области Марат Султангазиев со своей стороны выразил готовность к сотрудничеству и поддержке проектов «Самрук-Энерго».

Алматинская область достаточно привлекательна для инвесторов. Мы со своей стороны участки даем, коммуникации будем подводить и снимем риски, – заключил глава региона.