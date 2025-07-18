АО "Самрук-Энерго" укрепляет сотрудничество с мировыми лидерами в энергетике из КНР

В рамках рабочей командировки в КНР делегация АО "Самрук-Энерго" во главе с председателем Совета директоров Казутиным Н.Ю. и председателем правления Максутовым К.Б провела ряд встреч и совещаний с государственными энергетическими холдингами.

В совещании с Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) принял участие член правления корпорации Чэнь Гуаньфу, президент POWERCHINA Resources Джун Хайсян и президент POWERCHINA Sepco1 Джан Хунмэй.

Стороны обсудили ход реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики.

Особое внимание было уделено текущим статусам совместно реализуемых проектов с POWERCHINA – это проекты по ВИЭ 810 МВт в Казахстане и стратегически важный проект по переводу Алматинской ТЭЦ-2 с угля на газ, на площадке которого в настоящее время ведутся строительные работы.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Вторая встреча состоялась с президентом China Machinery Engineering Corporation (CMEC) господином Фанг Яншуй.

Стороны обсудили потенциальное сотрудничество по участию СМЕС в модернизации и реконструкции действующих станций для увеличения эффективности работы объектов и снижения выбросов загрязняющих веществ.

Фанг Яншуй отметил высокую значимость энергетического рынка Казахстана для СМЕС и обозначил готовность в участии в инвестиционных проектах в лице ЕРС-подрядчика. В частности, было сообщено, что СМЕС активно предлагает свои услуги в международных тендерах по строительству объектов ВИЭ, реализуемых АО "Самрук-Энерго" с партнерами из Франции, ОАЭ и КНР.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

В ходе рабочей встречи с президентом по глобальному бизнесу China Energy Engineering Corporation (CEEC) господином Лю Цзэсян стороны обсудили текущий прогресс и дальнейшие шаги по реализации совместных проектов в сфере ВИЭ и традиционной генерации в Казахстане.

Одним из центральных вопросов встречи стал совместный проект по строительству СЭС мощностью 300 МВт в Туркестанской области, по которому 16 июня 2025 года подписано соглашение о покупке электроэнергии (PPA) в рамках Энергетического форума "Центральная Азия – Китай".

По проекту строительства ВЭС 500 МВт в Карагандинской области уже получены технические условия на подключение, определены участки и трассы ЛЭП, осуществляется ветромониторинг. Подписание Соглашения об инвестициях (IA) по обоим проектам запланировано в рамках саммита ШОС в сентябре 2025 года.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Дополнительно стороны договорились увеличить перечень направлений по сотрудничеству, в том числе по применению искусственного интеллекта, увеличению энергоэффективности, снижению выбросов на действующих объектах, а также созданию совместного научно-исследовательского центра на территории Казахстана.

С компанией China Southern Power Grid International (CSPGI) подписано соглашение о сотрудничестве (Collaboration Agreement). Документ закрепляет намерения сторон по реализации совместного проекта строительства гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Республике Казахстан.

Соглашение предусматривает ключевые этапы прединвестиционной проработки проекта, включая проведение предварительного технико-экономического анализа, определения потенциальных площадок, а также совместная проработка изменений в законодательство, необходимых для обеспечения возвратности инвестиций.

В городе Шэньчжэнь делегация АО "Самрук-Энерго" посетила ГАЭС компании CSPGI мощностью 1200 МВт, которая способствует балансированию режимов генерации объектов ВИЭ и работе АЭС в данном регионе.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Итоговая встреча была с компанией Dongfang Electric International Corporation (DEIC) во главе с президентом Чэнь Цян.

Представители DEIC доложились о статусе изготовления и сроках поставки оборудования для проектов модернизации Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Согласно представленному отчету, изготовление оборудования осуществляется согласно утвержденному графику. Поставки на площадки объектов будут производиться с августа 2025-го до февраля 2026 года.

Дополнительно президент DEIC детально рассказал о возможности предоставления услуг ЕРС и ЕРС+F для реализуемых инвестиционных проектов, а также готовности в сотрудничестве по модернизации и реконструкции объектов АО "Самрук-Энерго".