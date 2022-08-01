Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Изменились правила приема на обучение в колледжи и училища

изменились правила приема в колледжи и училища Фото: ugrasu.ru
Министр просвещения своим приказом внес изменения в типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, правила дополнены пунктом, согласно которому отбор абитуриентов, поступающих в колледжи и училища по заявкам предприятий (организаций, учреждений), проводится по итогам собеседования, проведенного приемной комиссией организации с участием представителей предприятий.

Согласно правилам, поступающие на обучение по госзаказу по педагогическим, медицинским специальностям, а также специальностям искусства и культуры, сдают специальные или творческие экзамены, а также психометрическое тестирование.

В случае участия абитуриентов в конкурсах, олимпиадах или спортивных соревнованиях на момент проведения специальных или творческих экзаменов по специальностям искусства и культуры, экзамены проводятся c применением информационно-коммуникационных технологий.

Информационная система управлений образования путем автоматизированного распределения направляет в управления образования итоги распределения абитуриентов для зачисления в организации образования:

  • список лиц, успешно прошедших собеседование для обучения по образовательным программам, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров;

  • список лиц, успешно прошедших собеседование для подготовки кадров по заявкам предприятий, а также по специальным учебным программам;

  • список лиц, прошедших конкурс на обучение по специальностям среднего звена и прикладного бакалавриата.

Зачисление в состав обучающихся проводится приказом руководителя организации ТиППО на основании протокола заседания приемной комиссии по заявкам предприятий до 18 августа календарного года.

Приказ вводится в действие с 29 июля 2022 года.

Читайте также

В Казахстане заметно подорожали услуги детских центров развития

23 медали завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах

Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
Устроили драку
Казахский титан и Иранский Халк подрались на взвешивании
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Треть от выигрыша в лотерею
Выигравший в лотерею $1,3 млрд житель США получит лишь треть суммы
Утонул аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш
СМИ: Утонул аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Жанкыш
синдром хронической усталости советы врача
Названы симптомы опасного синдрома хронической усталости
курсы валют
Курсы валют на 1 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления