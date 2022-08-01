Изменились правила приема на обучение в колледжи и училища

Министр просвещения своим приказом внес изменения в типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, правила дополнены пунктом, согласно которому отбор абитуриентов, поступающих в колледжи и училища по заявкам предприятий (организаций, учреждений), проводится по итогам собеседования, проведенного приемной комиссией организации с участием представителей предприятий.

Согласно правилам, поступающие на обучение по госзаказу по педагогическим, медицинским специальностям, а также специальностям искусства и культуры, сдают специальные или творческие экзамены, а также психометрическое тестирование.

В случае участия абитуриентов в конкурсах, олимпиадах или спортивных соревнованиях на момент проведения специальных или творческих экзаменов по специальностям искусства и культуры, экзамены проводятся c применением информационно-коммуникационных технологий.

Информационная система управлений образования путем автоматизированного распределения направляет в управления образования итоги распределения абитуриентов для зачисления в организации образования:

список лиц, успешно прошедших собеседование для обучения по образовательным программам, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров;

список лиц, успешно прошедших собеседование для подготовки кадров по заявкам предприятий, а также по специальным учебным программам;

список лиц, прошедших конкурс на обучение по специальностям среднего звена и прикладного бакалавриата.

Зачисление в состав обучающихся проводится приказом руководителя организации ТиППО на основании протокола заседания приемной комиссии по заявкам предприятий до 18 августа календарного года.

Приказ вводится в действие с 29 июля 2022 года.