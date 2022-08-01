Изменились правила приема на обучение в колледжи и училища
Так, правила дополнены пунктом, согласно которому отбор абитуриентов, поступающих в колледжи и училища по заявкам предприятий (организаций, учреждений), проводится по итогам собеседования, проведенного приемной комиссией организации с участием представителей предприятий.
Согласно правилам, поступающие на обучение по госзаказу по педагогическим, медицинским специальностям, а также специальностям искусства и культуры, сдают специальные или творческие экзамены, а также психометрическое тестирование.
В случае участия абитуриентов в конкурсах, олимпиадах или спортивных соревнованиях на момент проведения специальных или творческих экзаменов по специальностям искусства и культуры, экзамены проводятся c применением информационно-коммуникационных технологий.
Информационная система управлений образования путем автоматизированного распределения направляет в управления образования итоги распределения абитуриентов для зачисления в организации образования:
список лиц, успешно прошедших собеседование для обучения по образовательным программам, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров;
список лиц, успешно прошедших собеседование для подготовки кадров по заявкам предприятий, а также по специальным учебным программам;
список лиц, прошедших конкурс на обучение по специальностям среднего звена и прикладного бакалавриата.
Зачисление в состав обучающихся проводится приказом руководителя организации ТиППО на основании протокола заседания приемной комиссии по заявкам предприятий до 18 августа календарного года.
Приказ вводится в действие с 29 июля 2022 года.