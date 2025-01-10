Правила приема на обучение в колледжи и училища планируют изменить

Министерство просвещения подготовило проект изменений в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект разработан в целях совершенствования правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования (ТиППО).

В частности, поправки предусматривают прием на обучение в колледжи и училища детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, а также медицинских работников, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, осуществляется вне конкурса на основании их заявления с предоставлением государственного образовательного заказа.

Обновленные правила позволят услугополучателю подать заявление по принципу "одного заявления" на предоставление общежития обучающимся, бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом при подаче документов на получение государственной услуги "Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования".

Прием на обучение в колледжи и училища будет осуществляться через портал Egov.kz, а конкурс будет проводиться через информационную систему "Национальная образовательная база данных".

В частности, получение государственной услуги осуществляется:

на веб-портале "электронного правительства" (Портал) для выпускников организаций среднего, технического и профессионального образования, а также организации высшего и (или) послевузовского образования РК;

в организациях ТиППО (услугодатель) для выпускников зарубежных организаций среднего, технического и профессионального образования, а также организации высшего и (или) послевузовского образования.

При этом до подачи заявления через Портал выпускники прошлых годов выпуска для автоматического подсчета баллов должны в организации образования перевести в цифровой формат документ об образовании.

В случае представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель направляет мотивированный отказ в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, либо при обращении непосредственно к услугодателю мотивированный отказ на бумажном носителе.

Обновлен перечень документов, которые нужно собрать для поступления.

Так, при обращении к услугодателю потребуются:

заявление о приеме документов;

подлинник документа об образовании;

цифровая фотография размером 3х4 см.;

медицинская справка формы № 075-У, для лиц с инвалидностью первой или второй группы и лиц с инвалидностью с детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 031-У;

электронная копия документа подтверждающего статус детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, а также медицинских работников, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей;

электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации)

Услугополучатели – иностранцы и лица без гражданства, также представляют документ, определяющий их статус, с отметкой о регистрации по месту проживания:

иностранец – вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;



лицо без гражданства – удостоверение лица без гражданства;



беженец – удостоверение беженца;



лицо, ищущее убежище – свидетельство лица, ищущего убежище;



кандас – удостоверение кандаса.

При обращении на портал нужны:

заявление одного из родителей (или иных законных представителей) услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП его представителя, с указанием фактического места жительства услугополучателя;

документ об образовании в электронном виде;

электронные медицинские справки по форме № 075-У, для лиц с инвалидностью первой или второй группы и лиц с инвалидностью с детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 031-У,

электронный документ подтверждающий статус детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, а также медицинских работников, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей

цифровая фотография размером 3х4 см. Сведения о документе, удостоверяющего личность, документ об образовании, медицинские справки, документ подтверждающий статус услугополучателя услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Также предусматривается, что на итоговом заседании приемной комиссии ведется протокол заседания, который хранится в архиве учебной организации не менее трех лет. Как поясняют разработчики, в связи с автоматизацией процедуры приема заявлений и публикации всего хода приемной кампании в Информационной системе аудио- видеозапись заседаний исключается.

При этом результаты предоставления государственных услуг будут предоставлены по итогам зачисления в организацию ТиППО.

Услугополучатель по итогам зачисления подписывает электронный договор об оказании образовательных услуг в течение 3 календарных дней. SMS-уведомление о подписании договора будет направлено в сервисе Bilim мобильного приложения mGov.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 января 2025 года.

Мы рассказывали, что подать документы для поступления в колледж можно на портале eGov.