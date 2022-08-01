Ни помыться, ни постирать. Жители Наурызбайского района Алматы жалуются на отсутствие воды

Ни капли воды не получают жители улицы Мырзалиева и участка Абдильдина в микрорайоне «Акжар». Пострадавшие дома подключены к нерабочей частной скважине, которую власти отказываются ставить на баланс города, передает Zakon.kz.

По словам местных, к злополучной скважине подключено более 100 домов. Раньше перебои начинались летом - вода переставала подниматься в краны. Чтобы решить проблему, жители сдали по 45 тыс. тенге с каждого двора. Скважину почистили, но по грустной иронии вода после этого вмешательства исчезла совсем.

Скважина функционирует с 98 года. Мы не знаем, кто там хозяин. При этом уже семь-восемь лет мы каждый месяц сдаем 1000 тенге с человека за воду. То есть, если прописано пять человек – 5000 тыс. ежемесячно. Скидок никаких нет. Если что-то сломалось, мы тоже собираем деньги на починку. На территории Наурызбайского района никто не контролирует эту скважину, - рассказали жители.

Какое-то время потребность населения покрывали ежедневно приезжающие сюда водовозки. Люди уже смирились с необходимостью таскать воду ведрами, покупать шланги и караулить появление долгожданных машин. Однако на момент нашего приезда они сидели без воды уже четыре дня.

Ни помыться, ни постирать. Даже руки мыть нечем! Мы молчим уже о поливе огорода: у всех все высохло давно. А сейчас пекло, коронавирус. Кто будет лечить наших детей и стариков, если они заболеют? Мы покупаем баклажки по 19 литров, чтобы пить, но, естественно, на бытовые и гигиенические нужды этого не хватает. До смешного доходит: как-то поехали в строительный магазин за покупками и прихватили с собой пятилитровые бутылки. Хотели в туалете воды набрать.

Меж тем водители водовозок, по заверениям жителей, в последнее время либо не приезжают вообще, либо приезжают с пустыми бочками и разводят руками. Особенно яростно возмущающихся граждан они запоминают в лицо и грозятся не дать воду при следующем визите.

Впрочем, примирение со строптивыми работниками не избавит местных от головной боли. Водовозки ездят до сентября. Соответственно, люди рискуют остаться совсем без воды осенью и зимой.

Мы семь-восемь лет платим по 1000 тенге в месяц с человека за воду. То есть, если прописаны пять человек, ежемесячно отдаем по 5 тыс. Чинили эту скважину тоже всегда за свои деньги. А сейчас нам никто не хочет помочь. Обращались в акимат - там сказали, что скважина частная и выделить на нее финансы администрация не может. Но разве чиновники не должны работать для людей? Нашу беду все будто игнорируют.