Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2022 года

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях в казахстанском законодательстве, произошедших с августа 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Юридическая помощь

Установлен порядок оказания гарантированной государством юридической помощи юридическими консультантами, а также порядок ее оплаты.

Участие юридических консультантов в оказании гарантированной государством юридической помощи организуется палатами юридических консультантов. Ее оплата производится за счет бюджетных средств.

Разграничены категории лиц, которым доступна гарантированная государством юридическая помощь в виде правового консультирования и в виде защиты и представительства интересов в судах, органах уголовного преследования, иных госорганах и негосударственных организациях.

Маслихат Алматы

Маслихат Алматы получил новые полномочия:

утверждать дизайн-код южной столицы (разрабатывать его будет акимат города);

создавать комиссию по рассмотрению вопросов оформления недвижимости;

утверждать правила эксплуатации систем наружного освещения в городе;

утверждать правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан.

Интеллектуальная собственность

Более 20 изменений произошло в сфере интеллектуальной собственности.

К перечню доказательств использования товарного знака добавлены:

передача права на товарный знак по договору уступки;

использование в доменном имени.

Срок проведения предварительной экспертизы на товарные знаки увеличен с 10 рабочих дней до одного месяца.

Расширено определение понятия «географических указаний». Теперь ГУ — это обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Общий срок действия патента на промышленный образец увеличен с 20 до 25 лет.

Образование, повышение квалификации

Утвержден перечень международных олимпиад и конкурсов исполнителей, спортивных соревнований, по которым победители и призеры зачисляются в вузы на грант.

В перечень олимпиад вошли международные олимпиады по математике, физике, химии, биологии, географии, информатике, лингвистике.

В перечне спортивных соревнований – олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские, юношеские Олимпийские игры, чемпионаты мира по олимпийским видам спорта, Всемирная летняя и зимняя гимназиада.

Конкурсы исполнителей: Международный юношеский конкурс им. Чайковского, Международный юношеский вокальный конкурс, открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск», Международные соревнования федерации и турниры World Dance Council, World DanceSport Federation, Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», Международный конкурс вокалистов Бибигуль Тулегеновой.

Кроме того, документом установлены критерии отбора в данный перечень.

В новой редакции изложен стандарт госуслуги «Прием документов на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров в области физической культуры и спорта». Государственная услуга оказывается организациями, осуществляющими деятельность по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

Реализация заложенного имущества налогоплательщика

Имущество, заложенное налогоплательщиком в счет налоговой задолженности, будут реализовывать по-новому.

В перечень сведений, которые вносит в базу по должнику ОГД, помимо прочих, добавлены реквизиты для зачисления денежных средств в государственный бюджет и идентификационные документы на имущество.

Также изменен порядок определения стартовой цены лота, проведения электронного аукциона и порядок подписания протокола и договора купли-продажи победителем аукциона.

Принятие нормативно-правовых актов

Начиная с 1 августа 2022 года Министерство юстиции ежеквартально, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязано обобщать ход законопроектной деятельности правительства и размещать на общедоступном государственном объекте информатизации сводную информацию о ходе выполнения плана, подготовке приоритетных проектов законов, а также проектов законов, вытекающих из поручений президента, прохождении проектов законов в правительстве и парламенте.

Информацию о разработке и принятии правового акта, указанного в перечне правовых актов, государственные органы должны размещать ежемесячно не позднее 30 числа на портале «Открытые НПА» с соблюдением требований по защите информации, содержащей служебную информацию ограниченного распространения или государственные секреты.

При этом Министерство юстиции не позднее 5 числа каждого месяца анализирует, обобщает и размещает сводную информацию по каждому принятому законодательному акту.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

Утверждены правила выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объектах органов национальной безопасности РК.

Государственная услуга оказывается структурным подразделением КНБ, осуществляющим деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, физическим и юридическим лицам.

Смотрите также новый стандарт оказания госуслуги.

Земля

Утверждены правила составления землеустроительного проекта по формированию земельных участков.

Разработка землеустроительного проекта осуществляется при предоставлении права на земельный участок из земель, находящихся в государственной собственности, и при упорядочении существующих земельных участков.

Процедура составления землеустроительного проекта осуществляется в следующей последовательности:

подготовительные работы (камеральные и полевые); составление землеустроительного проекта; рассмотрение и согласование землеустроительного проекта; утверждение землеустроительного проекта.

Правила проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков изложены в новой редакции.

Выставление земельного участка на торги осуществляется двумя способами:

формирование и утверждение акиматами перечня земельных участков, выставляемых на торги (аукционы);

поступление из геоинформационного сервиса предложений о вынесении свободного земельного участка на торги (аукцион) по установленной форме от лиц, заинтересованных в получении земельных участков.

В прежней редакции перечень земельных участков утверждался не акиматом, а продавцом.

Также из правил исключен параграф, регламентировавший процедуру проведения конкурса. Теперь продажа земельных участков осуществляется на аукционе.

Оборот наркотиков

В квалификационных требованиях и перечне документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, произошли изменения. В частности, поправки касаются требований к транспортировке груза с наркотическими средствами.

Также в новой редакции изложены правила использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В частности, усилены требования в части оснащения объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств:

круглосуточной охраной;

системой охранной и тревожной сигнализации с выводом сигналов на пульт централизованного наблюдения охранных организаций;

металлической или усиленной обивкой с двух сторон железом деревянной входной дверью в помещение;

металлическими решетками на окнах с внутренней или наружной стороны помещения;

противопожарной безопасностью и системой пожарной сигнализации;

системой телефонизации с учетом обеспечения внешней и внутренней связи;

ограждением, препятствующим свободному доступу на объекты и помещения, где хранятся наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.

При использовании объектов, предназначенных для перевозки наркотических средств следует обеспечить:

сохранность груза и безопасность транспортировки; военизированная охрана или другая охранная служба по согласованию с органами внутренних дел; опломбирование емкостей, контейнеров, цистерн; на складах временного хранения и в местах загрузки и разгрузки груза не допускается нахождение посторонних лиц.

Строительство

Изменения в правилах организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.

Поправки касаются проведения процедуры согласования проектов строительства дорог с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения, экспертизы разработанной проектной (проектно-сметной) документации, а также определения полной готовности построенных объектов.

Охота, рыбалка

Правила выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря изложены в новой редакции.

Услуга стала полностью автоматизированной.

Сокращен перечень документов для получения удостоверения охотника:

заявление установленной формы;

электронная копия сертификата (при получении удостоверения охотника в первый раз).

Сведения о документах, удостоверяющих личность, документа об оплате за выдачу (переоформление) удостоверения охотника (дубликата удостоверения охотника) услугодатель получает из соответствующих государственных систем через шлюз электронного правительства.

Также изменилась форма удостоверения охотника. Теперь в нем нет отметки о постановке на учет и снятии с учета. Исключена и отметка о регистрации охотничьих собак.

Реклама

Утверждены новые правила размещения наружной рекламы на автодорогах.

Для размещения объектов наружной (визуальной) рекламы нужно:

согласовать размещение рекламы на дорогах международного, республиканского значения с филиалами АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;

согласовать размещение рекламы на дорогах областного и районного значения с акиматами.

Перечень основных требований к размещению объектов наружной (визуальной) рекламы изложен в законе «О рекламе».

Собственники объектов наружной рекламы обязаны содержать их в надлежащем состоянии.

Также в документе определен порядок оказания госуслуги по согласованию размещения объектов наружной (визуальной) рекламы и порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя по вопросам оказания госуслуг.

Лекарства, БАДы

Утверждены новые правила маркировки лекарственных средств. Расширен понятийный аппарат правил.

Также в документ добавлено, какие лекарственные средства можно не маркировать средствами идентификации.

Добавлены новые параграфы, регламентирующие:

порядок формирования средств идентификации; порядок нанесения средств идентификации; агрегирование лекарственных средств, маркированных средствами идентификации; порядок прослеживаемости лекарственных средств, маркированных средствами идентификации.

Также изменены правила оборота биологически активных добавок к пище. Розничная реализация БАДов осуществляется через аптеки, аптечные пункты, специализированные магазины и торговую сеть, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий и санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией.

Также изменены требования к маркировке, транспортировке, хранению и утилизации БАДов.