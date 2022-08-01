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В Казахстане инфляция составила 15% в июле

Инфляция в Казахстане составила 15% в июле Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, инфляция в июле 2022 года в годовом исчислении составила 15%, за месяц – 1,1%, сообщает Zakon.kz.
Цены на продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года повысились на 19,7%, на непродовольственные товары выросли на 14,2%, платные услуги – на 9,2%.Бюро национальной статистики

рост цен на продукты в июле 2022 г.

Фото: Zakon.kz

Как отмечается, прирост цен на непродовольственные товары в июле 2022 года составил 14,2%.

Уровень цен на товары личного пользования вырос на 26,3%, моющие и чистящие средства – на 23,5%, бытовые приборы – на 22,6%, строительные материалы – на 20,5%, мебель и предметы домашнего обихода – на 19,1%, автомобили – на 15,2%, посуду – на 14,8%, текстильные изделия – на 11,5%, фармацевтическую продукцию – на 9,7%.

Цены на платные услуги за год выросли на 9,2%. Уровень цен на организацию комплексного отдыха поднялся на 19,1%, услуги общественного питания – на 16,8%, здравоохранения – на 15%, санаториев – на 14,1%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13%, гостиниц – на 5,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,5%.

По словам директора департамента статистики цен бюро Куанышбека Жакыпбекулы, в сфере жилищно-коммунальных услуг наблюдается как повышение тарифов, так и понижение.

В июле текущего года по сравнению с июлем прошлого года тарифы на электроэнергию повысились на 2,4%, вывоз мусора, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – по 1,8%, а на центральное отопление – снизились на 2,3%, горячую воду – на 1,3%, водоотведение – на 0,5%.Директор департамента статистики цен бюро Куанышбек Жакыпбекулы

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