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Казахстанцы стали чаще нарушать правила дорожного движения

Казахстанцы стали чаще нарушать правила дорожного движения Фото: Zakon.kz
Представитель МВД Актоты Боранова на брифинге в ведомстве озвучила предварительные итоги акции по безопасности дорожного движения. По ее словам, за последние 10 дней полицейские выявили более 100 тыс. нарушителей ПДД, передает корреспондент Zakon.kz.

Актоты Боранова отметила, что для казахстанцев в большинстве случаев основным видом транспорта для путешествия является автомобиль. Летом, то есть в сезон отпусков, добавила она, значительно увеличивается трафик на дорогах страны.

Но в этот период, по ее словам, повышается и количество ДТП из-за ошибок, невнимательности и усталости водителей.

Именно поэтому МВД проводит в стране месячник безопасности дорожного движения.

За 10 дней полиция выявила более 100 тыс. нарушителей ПДД.Представитель МВД РК Актоты Боранова

Между тем, по ее данным, водители общественного транспорта совершили на дорогах 947 нарушений.

Полицейские выявили также 674 водителя, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения. Более 3 тыс. человек ездили без водительских прав. В то же время с начала акции 140 водителей лишились водительских прав.

Еще более 4,3 тыс. водителей выехали на трассу без техосмотра. Также выявлено 95 фактов использования поддельных государственных номеров.

Около 20 тыс. водителей оштрафовали за превышение скорости, 314 – за выезд на встречную полосу, более 7 тыс. – за нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества пешеходам.Актоты Боранова

Кроме того, более 20 тыс. человек были привлечены к адмответственности за непристегнутые ремни безопасности и за нарушение правил пользования телефоном.

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