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Январские беспорядки: ущерб на более 343 млн тенге возместили казахстанцам

Ущерб на более 343 млн тенге возместили казахстанцам Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК озвучил новые подробности о ходе расследования январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.

Мухтар Кожаев напомнил, что следственно-оперативные группы органов внутренних дел расследуют факты краж, грабежей, угонов, хулиганств и хищений оружия, совершенных на фоне массовых беспорядков в начале января.

На сегодня производством окончены 969 дел, из которых в отношении 594 обвиняемых дела направлены в суды. Из них осуждены 500 лиц, большинство из которых к ограничению свободы, это 398 лица, и лишь 92, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления – к лишению свободы. На рассмотрении судов находятся 35 дел в отношении 81 лица.Заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев

Спикер сообщил, что на сегодня обеспечено возмещение ущерба на сумму более 343 млн тенге.

Сейчас в производстве следователей полиции, по данным Кожаева, находятся 289 дел, в том числе шесть человек содержатся под стражей. В ближайшее время по ним также планируется принятие окончательных решений.

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