В Уральске на детской площадке ребенку отрезало фаланги двух пальцев

Фаланг двух пальцев лишился ребенок на детской площадке в Уральске. Как сообщили в Департаменте полиции ЗКО, по данному факту ведется досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Как рассказала порталу «Мой город» Карылгаш Кудряшова, ее 13-летнему сыну отрезало на качели две фаланги пальцев. Причиной травмы, как считает мама подростка, стала сломанная качель.

В тот вечер Никита как обычно пошел играть на детскую площадку со своими друзьями. Спустя некоторое время с телефона сына позвонил его друг и попросил меня прийти на площадку. Он сказал, что ему оторвало пальцы... Увидела Никиту, смотрю – на земле лежит часть пальца. Карылгаш Кудряшова

По ее словам, дети не смогли дозвониться в скорую.

Муж повез сына в областную больницу, но там не приняли и отправили в детскую больницу. Тогда супруг настоял, чтобы сыну обработали рану, и отвез его в детскую, где ему ампутировали одну фалангу. В итоге сын лишился фаланг двух пальцев на правой руке. Карылгаш Кудряшова

Женщина возмущена состоянием игровой площадки.

Это мыслимо, чтобы она была настолько опасной? Кто будет отвечать за все это? Почему никто не смотрит за инвентарем? Если качели в неисправном состоянии, почему никто их не уберет или не отремонтирует? Карылгаш Кудряшова

По словам Карылгаш, сын до сих пор находится в шоковом состоянии, а также комплексует и стесняется полученных увечий.

Тут уже дважды были подобные случаи, но травмы несерьезные были у детей. Сколько это все будет продолжаться? Вот, посмотрите, футбольное поле. Недавно на мальчика упали ворота и он умер. А на следующий день и на нашу спортивную площадку приехали и приварили такие же ворота. У нас начинают что-то делать только после трагедии. Карылгаш Кудряшова

Мама подростка написала заявление в полицию, но его, по ее словам, «даже не хотели принимать».

В областном управлении здравоохранения факт подтвердили и сообщили, что у ребенка диагностирована травматическая ампутация IV-V ногтевых фаланг правой кисти.

Подростка направили на амбулаторное лечение.

В ДП ЗКО рассказали, что данный факт зарегистрирован, ведется досудебное расследование по ст. 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В акимате Уральска позже пообещали сообщить, у кого на балансе находится детская площадка.