Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Уральске на детской площадке ребенку отрезало фаланги двух пальцев

В Уральске на детской площадке ребенку отрезало фаланги двух пальцев Фото: pixabay
Фаланг двух пальцев лишился ребенок на детской площадке в Уральске. Как сообщили в Департаменте полиции ЗКО, по данному факту ведется досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Как рассказала порталу «Мой город» Карылгаш Кудряшова, ее 13-летнему сыну отрезало на качели две фаланги пальцев. Причиной травмы, как считает мама подростка, стала сломанная качель.

В тот вечер Никита как обычно пошел играть на детскую площадку со своими друзьями. Спустя некоторое время с телефона сына позвонил его друг и попросил меня прийти на площадку. Он сказал, что ему оторвало пальцы... Увидела Никиту, смотрю – на земле лежит часть пальца.Карылгаш Кудряшова

По ее словам, дети не смогли дозвониться в скорую.

Муж повез сына в областную больницу, но там не приняли и отправили в детскую больницу. Тогда супруг настоял, чтобы сыну обработали рану, и отвез его в детскую, где ему ампутировали одну фалангу. В итоге сын лишился фаланг двух пальцев на правой руке.Карылгаш Кудряшова

Женщина возмущена состоянием игровой площадки.

Это мыслимо, чтобы она была настолько опасной? Кто будет отвечать за все это? Почему никто не смотрит за инвентарем? Если качели в неисправном состоянии, почему никто их не уберет или не отремонтирует?Карылгаш Кудряшова

По словам Карылгаш, сын до сих пор находится в шоковом состоянии, а также комплексует и стесняется полученных увечий.

Тут уже дважды были подобные случаи, но травмы несерьезные были у детей. Сколько это все будет продолжаться? Вот, посмотрите, футбольное поле. Недавно на мальчика упали ворота и он умер. А на следующий день и на нашу спортивную площадку приехали и приварили такие же ворота. У нас начинают что-то делать только после трагедии.Карылгаш Кудряшова

Мама подростка написала заявление в полицию, но его, по ее словам, «даже не хотели принимать».

В областном управлении здравоохранения факт подтвердили и сообщили, что у ребенка диагностирована травматическая ампутация IV-V ногтевых фаланг правой кисти.

Подростка направили на амбулаторное лечение.

В ДП ЗКО рассказали, что данный факт зарегистрирован, ведется досудебное расследование по ст. 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В акимате Уральска позже пообещали сообщить, у кого на балансе находится детская площадка.

Читайте также

Январские беспорядки: под стражей остаются 286 подозреваемых

Аким Махамбетского района утонул при неизвестных обстоятельствах – ДЧС Атырауской области

Мужчина угнал BMW, Nissan, машину скорой и устроил три ДТП

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Устроили драку
Казахский титан и Иранский Халк подрались на взвешивании
курсы валют
Курсы валют на 1 августа в обменных пунктах Казахстана
Казахстанцев станет больше
Как изменится численность населения Казахстана к 2050 году
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
опубликован амурный гороскоп на август для всех знаков зодиака
Романы и скандалы: опубликован амурный гороскоп для всех знаков зодиака на август
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления