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Хищение 423 млн тенге на развитие АПК: в Алматы вынесен приговор госслужащим

Хищение 423 млн тенге на развитие АПК: в Алматы вынесен приговор госслужащим Фото: gov.kz
В Алматы госслужащие осуждены за хищение бюджетных средств на развитие агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщили в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматы, передает Zakon.kz.
Приговором Медеуского районного суда №2 Алматы экс-руководитель Управления сельского хозяйства и ветеринарии Алматы А. Керімбек, его подчиненные К. Абдижаббарова, Д. Тазабек и директор ТОО «Молпродукт» Р. Сулейменова признаны виновными в хищении бюджетных средств. Госслужащие в сфере сельского хозяйства похитили 423 млн тенге, выделенных на субсидирование субъектов агропромышленного комплекса, - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве:

  • Керімбек, Абдижаббаровой, Тазабек назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе;

  • Сулейменовой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет.

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