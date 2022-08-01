Хищение 423 млн тенге на развитие АПК: в Алматы вынесен приговор госслужащим

Фото: gov.kz

В Алматы госслужащие осуждены за хищение бюджетных средств на развитие агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщили в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматы, передает Zakon.kz.

Приговором Медеуского районного суда №2 Алматы экс-руководитель Управления сельского хозяйства и ветеринарии Алматы А. Керімбек, его подчиненные К. Абдижаббарова, Д. Тазабек и директор ТОО «Молпродукт» Р. Сулейменова признаны виновными в хищении бюджетных средств. Госслужащие в сфере сельского хозяйства похитили 423 млн тенге, выделенных на субсидирование субъектов агропромышленного комплекса, - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве: Керімбек, Абдижаббаровой, Тазабек назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе;

Сулейменовой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет. Читайте также Реальные сроки по январским событиям получили 92 человека – Генпрокуратура Илон Маск подал встречный иск к Twitter В Алматинской области сотрудники ЧС получили штрафы за взятки

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