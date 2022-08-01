В Казахстане хотят снять ограничения на создание рабочих мест для безработных

Минтруда подготовило изменения в приказ от 14 июня 2016 года «О некоторых вопросах содействия занятости населения», сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, ограничительная норма по принятию безработных лиц на общественные работы действует с начала 2022 года. Теперь предлагается принимать на такие работы без ограничений.

С учетом ограничительной базы работодателей, в особенности в сельской местности (в частности на селе работодателями выступают акимат сельского округа, общеобразовательные школы, объекты здравоохранения и действующие индивидуальные предприниматели со штатной численностью 1- 5 человек), при реализации данной нормы в ряде регионов возникли проблемы по охвату граждан общественными работами, - пояснили в Минтруда.

Кроме того, ограничение количества создаваемых рабочих мест вызывает недовольство и со стороны безработных.

Так, в действующей норме говорится, что количество создаваемых временных рабочих мест для организации общественных работ может составлять не более 40% от списочной численностью работников, за исключением рабочих мест, создаваемых для инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на службе пробации.

Помимо этого, планируется снять ограничения на количество временных рабочих мест для социальных рабочих и молодежной практики.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 15 августа.