Почему растут цены на аренду жилья в Казахстане

С начала года цены на аренду жилья в Казахстане ощутимо выросли. Опасаясь ажиотажа, люди заранее оплатили жилье, допустив, что оно будет месяц стоять пустым. Специалист рассказал Zakon.kz о ситуации с арендой недвижимости в крупных городах страны.

Ранее аналитики сообщали, что стоимость аренды жилья в начале года в Казахстане подскочила на 18% за год. В рейтинге стран по стоимости месячной аренды квартиры (с одной спальней) в центре города Казахстан занял 82-е из 107 мест по дороговизне.

Директор компании по продаже и аренде недвижимости Айкун Тажимбетова в беседе с журналистом прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости.

По словам специалиста, в сравнении с 2020 годом цены на жилье выросли в два раза.

Подорожали квартиры по всему городу. Наиболее высокий спрос в центре. Предпочтение отдают Алмалинскому, Бостандыкскому и Медеускому районам. Студенты и молодежь ищут в основном наиболее бюджетные варианты. Особых предпочтений нет. Желательно для них так же районы, где поблизости есть метро, – рассказала Тажимбетова.

Эксперт отметила, что если ранее большой спрос был на 1-, 2-комнатные квартиры, то в последние три месяца выросла тенденция к спросу на 3-, 4-, 5-комнатные квартиры.

Люди стали объединяться и снимать больше многокомнатные квартиры, потому что это обходится дешевле. Например, оплата за однокомнатную квартиру в центре может доходить до 200-250 тыс. тенге, для многих людей это очень дорого. Поэтому люди стали объединяться. Айкун Тажимбетова

По мнению эксперта, квартиры, в основном, снимают как местные жители, так и приезжие – студенты из других городов, рабочие, приезжающие на заработки, и командировочные. С марта стали приезжать иностранцы.

Если сравнивать спрос на квартиры с прошлым годом, то можно заметить, что он вырос в три раза. Это объясняется тем, что был очень большой наплыв людей из России и Украины. Многие из них остались в Алматы, некоторые переехали в города, приближенные к России, часть приехала для того, чтобы получить здесь ИИН, затем покинули нашу страну. Айкун Тажимбетова

Как отметила спикер, в настоящий момент спрос поддерживается тем, что сейчас много студентов, которые ищут недорогое жилье в городах, где находятся ведущие вузы страны.

Спрос на квартиры в Алматы и Нур-Султане в течение года стабильно высокий, повышается к учебному сезону. Но в 2022 году этот период усложнится с прибытием иностранцев из-за геополитической ситуации в мире. Многие студенты, из-за повышенного спроса, уже в июле начали поиск квартир, готовые платить месяц за пустую квартиру, лишь бы к началу учебного сезона иметь жилье, – добавила специалист.

Студенты группируются и снимают жилье, потому что так дешевле. Такой вариант выгодного съема квартиры был всегда. Но на данный момент так стали поступать не только студенты, но и взрослые люди.

Как пояснила специалист, в этом году сложилась следующая тенденция: чтобы сократить расходы на квартиру, многие люди стали вскладчину снимать многокомнатные квартиры, сгруппировавшись между собой. Это объясняется тем, что стоимость аренды с 2020 года выросла в два-три раза и многим стала непосильной.

Если раньше однокомнатную квартиру можно было найти от 65 тыс., максимум – до 120 тыс., и это была укомплектованная квартира с евроремонтом, то сейчас обычная однокомнатная квартира, требующая ремонта, со старой мебелью сдается от 130 тыс. тенге и выше. Людям выгоднее снимать многокомнатные квартиры, сгруппировавшись. Айкун Тажимбетова

По ее словам, минимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас варьируется от 130 до 280 тыс. тенге. Двухкомнатной квартиры – от 230-240 тыс. тенге, может доходить и до 400 тыс. тенге.

Стоимость аренды трехкомнатных квартир начинается с 280 тыс тенге и доходит до 350-400 тыс тенге. Если это какие-то современные модерновые жилые комплексы, то цена достигает 700-800 тыс тенге. На четырехкомнатные квартиры цены примерно такие же, как и на трехкомнатные. А вот аренда пятикомнатной квартиры начинается от 400 тыс тенге и выше.

Спикер уточнила, что хозяева многокомнатных квартир идут на скидку арендной платы, так как раньше такого активного спроса не было.