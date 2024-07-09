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На сколько выросли цены на новое и вторичное жилье в Казахстане

На сколько выросли цены на новое и вторичное жилье в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 16:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане цены на первичное и вторичное жилье, а также на аренду выросли как за месяц, так и за год, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро нацстатистики, за год (июнь 2024 года к июню 2023 года) цены на новое жилье повысились на 2,2%, перепродажа квартир на вторичном рынке – на 1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 5,2%.

По регионам цены на новое жилье за год значительно подорожали в городах Актобе – на 9,5%, Талдыкоргане – на 7,2%, Кызылорде – на 7,1%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Атырау (14,1%) и Астана (6%). На рынке аренды жилья значительный рост отмечен в Талдыкоргане (28,1%), Караганде (24,6%), Жезказгане (22,6%) и Петропавловске (22,5%).

"За месяц (июнь 2024 года к маю 2024 года) цены на перепродажу квартир повысились на 0,6%, продажу нового жилья – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,3%", – сообщили в бюро.

При этом наблюдается и рост (по сравнению с маем 2024 года) числа сделок купли-продажи жилья, зарегистрированных в июне 2024 года: на 6%. Их количество составило 32 943 (8058 по индивидуальным домам и 24 885 по квартирам в многоквартирных домах).

"Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (5937 – 18%) и Астана (4812 – 14,6%), а также Карагандинская область (2716 – 8,2%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области", – отметили статистики.

В годовом исчислении количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 10,3%.

Ранее мы рассказывали о том, сколько стоят квартиры в городах Казахстана.

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