ЧП в колонии Жамбылской области: осужденный напал на сотрудников
Фото: Zakon.kz
В учреждении ЖД-158/7 Департамента УИС по Жамбылской области во время утренней проверки один из осужденных совершил нападение на сотрудников администрации, передает Zakon.kz.
Пострадавшим в результате происшествия оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент их состояние оценивается как стабильное.
Осужденный, совершивший нападение на сотрудников, помещен в дисциплинарный изолятор. Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации. Комитетом уголовно-исполнительной системы назначена служебная проверка. Пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы
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