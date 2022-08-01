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ЧП в колонии Жамбылской области: осужденный напал на сотрудников

осужденный, нападение, изолятор Фото: Zakon.kz
В учреждении ЖД-158/7 Департамента УИС по Жамбылской области во время утренней проверки один из осужденных совершил нападение на сотрудников администрации, передает Zakon.kz.

Пострадавшим в результате происшествия оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент их состояние оценивается как стабильное.

Осужденный, совершивший нападение на сотрудников, помещен в дисциплинарный изолятор. Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации. Комитетом уголовно-исполнительной системы назначена служебная проверка. Пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы

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Ирина Лукичева
Жамбылская область
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