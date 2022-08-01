ЧП в колонии Жамбылской области: осужденный напал на сотрудников

Фото: Zakon.kz

В учреждении ЖД-158/7 Департамента УИС по Жамбылской области во время утренней проверки один из осужденных совершил нападение на сотрудников администрации, передает Zakon.kz.

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