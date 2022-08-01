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Против кого сыграет сборная Казахстана на юниорском Чемпионате мира по теннису

теннис Фото: ktf.kz
Состоялась жеребьевка Чемпионата мира среди юниоров до 14 лет (2022 ITF World Junior Tennis Finals), который пройдет в Простееве (Чехия) с 1 по 6 августа 2022 года, передает Zakon.kz.

Сборная Казахстана сыграет в группе А, где соперниками нашей команды станут Италия, Аргентина и Эквадор.

Сборная Италии является действующей чемпионкой мира – в прошлом году «Скуадра адзурра» в финале победила команду России со счетом 2:0. Еще один наш соперник по группе, сборная Аргентины, праздновала победу на мировом первенстве в 2016 году.

Честь Казахстана на юниорском Чемпионате мира будут защищать: Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков. Тренерский состав: Сергей Квак – капитан (главный тренер), Дмитрий Костецкий – тренер по общефизической подготовке и Тимур Акказиев – руководитель делегации, директор департамента Team Kazakhstan ФТК.

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