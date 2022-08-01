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Железнодорожники вышли на забастовку в Мангистауской области

поезда Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Работники Бейнеуской дистанции пути Мангистауского отделения магистральной сети объявили забастовку с требованием о 100%-ном повышении заработной платы, передает Zakon.kz.
Требования инициативной группы о 100%-ном повышении заработной платы компания выполнить не может из-за отсутствия финансовых средств. Доходы АО «НК «КТЖ» в основном формируются за счет установленных тарифов. Как ранее сообщалось, вся полученная прибыль за прошлый год направлена на увеличение заработной платы. Пресс-служба АО «НК «Казахстан темир жолы»

Сообщается, что диалог с работниками ведется и компания принимает все возможные меры для урегулирования ситуации в правовом поле.

В пресс-службе также отметили, что, начиная с февраля, компания занимается решением вопросов ПЧ-12 (Бейнеуской дистанции пути). В апреле текущего года была создана примирительная комиссия, в рамках которой приняты меры по удовлетворению ряда законных требований работников.

Между тем железная дорога работает в штатном режиме.

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Елена Беляева
Мангистауская область
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