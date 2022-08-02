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Касым-Жомарт Токаев ушел в отпуск

Касым-Жомарт Токаев ушел в отпуск Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в краткосрочном отпуске, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в telegram-канале Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вышел в краткосрочный отпуск, – отмечено в сообщении.

Подробностей, где отдыхает глава государства и сколько продлится его отпуск, не указано.

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Где Токаев проводит отпуск

В 2021 году с 13 по 16 июля Касым-Жомарт Токаев провел свой отпуск на Бухтарминском водохранилище в ВКО.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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