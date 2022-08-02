Касым-Жомарт Токаев ушел в отпуск
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в краткосрочном отпуске, сообщает Zakon.kz.
Об этом сказано в telegram-канале Акорды.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев вышел в краткосрочный отпуск, – отмечено в сообщении.
Подробностей, где отдыхает глава государства и сколько продлится его отпуск, не указано.
Где Токаев проводит отпуск
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В 2021 году с 13 по 16 июля Касым-Жомарт Токаев провел свой отпуск на Бухтарминском водохранилище в ВКО.
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