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Регионы – аутсайдеры по ревакцинации озвучены в Казахстане

города, аутсайдеры, вакцина Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане продолжается ревакцинация населения. На сегодняшний день ее прошли более 5 млн человек, что составляет 68% от подлежащего контингента. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.
В то же время работа по ревакцинации в трех регионах выполняется на слабом уровне, то есть показатель ниже 55%. Это Атырауская, Карагандинская, Западно-Казахстанская области, – сказала Ажар Гиният на заседании правительства.

Глава Минздрава отметила, что в настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации доступны три вида вакцин: QazVac, Sinopharm, Pfizer. Всего в доступе свыше 1 млн 350 тыс. доз.

До конца года для обеспечения непрерывной иммунопрофилактики планируется закупить около 500 тыс. доз QazVac, а также для детей и беременных женщин около 300 тыс. доз вакцины Pfizer. Просим поддержать. Ажар Гиният

Ранее министр озвучила новый прогноз по заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в августе среднесуточный прирост заболеваемости составит около 4 тыс. случаев. Снижение прогнозируется в сентябре. 

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