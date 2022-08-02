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Глава Минздрава озвучила новый прогноз по COVID-19

Казахстан коронавирус прогноз министр Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на заседании правительства озвучила прогноз по заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент Zakon.kz.
Учитывая особенность вируса, а также нагрузку на сферу здравоохранения, министерство совместно с акиматами составили прогноз распространения. Так, в августе среднесуточный прирост заболеваемости составит около 4 тыс. случаев. Затем прогнозируется снижение в сентябре. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Напомним, с 20 июня в республике отмечается очередной подъем заболеваемости коронавирусом. За последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза.

В «желтой» зоне пока только Нур-Султан.

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