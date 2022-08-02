В Минздраве обратили внимание на столпотворение на концерте в Нур-Султане
Фото: скриншот видео
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният прокомментировала большой концерт с участием казахстанских звезд в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минздрава отметила, что введение ограничительных мер в «красной» зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам.
На заседании правительства министр показала фото с концерта в Нур-Султане, отметив, что город находится в «желтой» зоне. Собравшиеся были без масок и не соблюдали соцдистанцию. По ее словам, все это может привести к дальнейшему росту заболеваемости в столице.
Для обеспечения стабилизации эпидемиологической ситуации и работы субъектов бизнеса без ограничений еще раз напоминаю о необходимости соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах, обеспечения безопасности населения при получении услуг.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
Напомним, 21 июля Нур-Султан перешел в «желтую» зону по COVID-19. За прошедшие сутки в столице зарегистрировало 958 новых случаев заболевания коронавирусом.
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