Нур-Султан перешел в «желтую» зону по COVID-19
Матрица оценки эпидситуации:
в «желтой» зоне: Нур-Султан;
в «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Напомним, 20 июля главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова сообщила, что в столице в сутки выявляют 586 новых случаев заражения, и по новой матрице оценки эпидситуации город приближается к «желтой» зоне.
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Также Сархат Бейсенова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжится до середины августа.