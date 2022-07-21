Нур-Султан перешел в «желтую» зону по COVID-19

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля, согласной которой Нур-Султан перешел в «желтую» зону, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидситуации:

в «желтой» зоне: Нур-Султан;

в «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Напомним, 20 июля главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова сообщила, что в столице в сутки выявляют 586 новых случаев заражения, и по новой матрице оценки эпидситуации город приближается к «желтой» зоне.

Также Сархат Бейсенова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжится до середины августа.