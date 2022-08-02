Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, где самые плохие дороги в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В текущем году в ходе проведения контроля качества местных дорог было отобрано порядка 9 тыс. проб, из которых не соответствовали требованиям 2,5 тыс. проб, или 28%.

По словам министра, лидерами по несоответствию являются: Шымкент, Алматы, Туркестан и Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области.

Несмотря на имеющиеся замечания, заказчики продолжают принимать объекты в эксплуатацию. По таким фактам в отдельных регионах уже возбуждены уголовные дела, - отметил Каирбек Ускенбаев на заседании правительства.

Так, в Актюбинской области заведено уголовное дело по факту некачественного исполнения и приемки дороги после замечаний центра качества. В Шымкенте – антикоррупционной службой по факту фиктивного подписания актов.

Ускенбаев подчеркнул, что при этом остро стоит вопрос о паритетном выделении финансирования. Отдельные области эти требования не соблюдают.

Например, несмотря на поручение главы государства, на развитие местных дорог в Западно-Казахстанской области фиксируется низкий темп улучшения состояния автодорог. По итогам прошлого года нормативное состояние дорог региона составила 39%, при среднем республиканском значении 80%. При этом акимату Западно-Казахстанской области в текущем году было выделено 2,6 млрд тенге на дороги, что составляет 10% от всего бюджета. Каирбек Ускенбаев

Глава Минидустрии пообещал премьер-министру до конца этого месяца отдельно презентовать предложения по усилению качества и контроля на автодорожных проектах.