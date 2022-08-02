Казахстан может потерять внешние рынки зерна

Председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов предложил ввести с 1 сентября запрет на импорт зерна и продуктов его переработки автотранспортом. Такая мера, по его словам, позволит защитить отечественных зернопрозводителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы предлагаем ввести с 1 сентября запрет на импорт зерна и продуктов его переработки автотранспортом. Предложение направлено в правительство, и оно сейчас рассматривается. Но времени остается мало, решение нужно принять до 1 сентября, потому что если не ввести его к этому времени, как я уже говорил, серый импорт и его цены будут давить на внутренний рынок, а значит на доходы зернопроизводителей. Председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов

Он также предлагает поддержать предельные внутренние цены на уровне не ниже 125 тыс. тенге за тонну пшеницы третьего класса и 120 тыс. тенге за тонну пшеницы четвертого класса.

При этом эксперт отметил, что рынками сбыта остаются соседние страны Средней Азии: на их долю приходится основной объем наших продаж что по пшенице, что по муке.

Сегодня мы видим, что наши страны-импортеры уже не рассматривают нас в качестве предсказуемого и стабильного партнера, поэтому они ищут новые каналы покупки продукции, и первым делом — это Россия с их хорошим урожаем, низкой ценой и возможностью даже прокредитовать наши страны-импортеры рублевыми кредитами на покупку их продукции. У России огромный потенциал свою продукцию разнести в наших традиционных рынках. Что мы делаем в это время? Мы в это время начинаем регулировать экспорт и мешать нашим участникам рынка зарабатывать на том, чтобы продавать по максимально справедливым ценам. Нельзя в этом году вмешиваться в рынок. Нурлан Оспанов

По его словам, нужно создавать платежеспособный спрос, чтобы на рынке оставались и переработчики, и экспортеры зерна. Только тогда, отметил он, будет конкуренция между ними и справедливая рыночная цена для производителей зерна.