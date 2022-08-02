Подорожает ли хлеб в Казахстане

Председатель ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана» Нурлан Оспанов рассказал, какие факторы влияют на стоимость хлеба в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Чтобы понимать, какая цена может быть на хлеб, нужно смотреть, какая цена на пшеницу. Если у нас цены на пшеницу – 120 тыс. тенге за тонну, то, в принципе, хлеб будет стоить 120 тенге. Для упрощения счета так же считают и в госорганах. Поэтому если цена на пшеницу, как мы прогнозируем, пойдет вниз, то, соответственно, есть все основания, чтобы и цена на хлеб снижалась. Председатель ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана» Нурлан Оспанов

Между тем, по его словам, такой прямой корреляции в стоимости данных продуктов нет.

Цена на пшеницу составляет порядка 30% в общих затратах при производстве хлеба, а есть еще электроэнергия, есть еще ГСМ и другие затраты, которые наши переработчики и хлебопеки могут нести. Поэтому прямой корреляции может не быть. Но цены на хлеб могут и должны, по идее, снизиться. И не только на хлеб, но и на масло подсолнечное, мясо – и красное, и белое, яйцо, так как при их производстве используют в качестве корма либо сырья зерно. Поскольку цены на зерно будут падать, то у них будет возможность снижать цены на свою продукцию. Это потенциально. Нурлан Оспанов