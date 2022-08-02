Доллар подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 475,79 тенге, снизившись на 3,76 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,10 тенге, до 7,90 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился и составил 70,20 тенге (-0,63).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс в 492,12 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-480 тенге, евро – по 486-491 тенге, российские рубли – по 7,4-7,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 2 августа.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,81% — до 99,22 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,76% — до 93,18 доллара.