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Что будет делать Папа Римский в Нур-Султане

Папа Римский в Нур-Султане Фото: wikimedia
С 13 по 15 сентября 2022 года Казахстан с государственным визитом посетит Папа Римский Франциск. В Министерстве иностранных дел раскрыли детали программы госвизита, сообщает Zakon.kz.
Программой первого дня визита предусмотрены его встречи с Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества.Пресс-служба МИД РК

Кроме того, во второй день пребывания главы Римско-Католической церкви ожидается его участие в открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряд встреч с некоторыми другими религиозными лидерами.

14 сентября Папа Франциск проведет молебен (святую мессу) для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.Пресс-служба МИД РК

В заключительный день визита, по данным ведомства, он планирует присутствовать на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и принятии его итоговой декларации, а также встретиться со священнослужителями, монашествующими и семинаристами Римско-Католической церкви из Казахстана и соседних стран.

Стоит отметить, что предыдущий визит в Казахстан главы РКЦ, а именно Папы Римского Иоанна Павла II состоялся с 22 по 25 сентября 2001 года.

Папа Франциск является первым главой РКЦ, подтвердившим свое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который традиционно проводится каждые три года в столице Казахстана.

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