Что будет делать Папа Римский в Нур-Султане
Программой первого дня визита предусмотрены его встречи с Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества.Пресс-служба МИД РК
Кроме того, во второй день пребывания главы Римско-Католической церкви ожидается его участие в открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряд встреч с некоторыми другими религиозными лидерами.
14 сентября Папа Франциск проведет молебен (святую мессу) для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.Пресс-служба МИД РК
В заключительный день визита, по данным ведомства, он планирует присутствовать на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и принятии его итоговой декларации, а также встретиться со священнослужителями, монашествующими и семинаристами Римско-Католической церкви из Казахстана и соседних стран.
Стоит отметить, что предыдущий визит в Казахстан главы РКЦ, а именно Папы Римского Иоанна Павла II состоялся с 22 по 25 сентября 2001 года.
Папа Франциск является первым главой РКЦ, подтвердившим свое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который традиционно проводится каждые три года в столице Казахстана.