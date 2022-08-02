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Евро существенно подешевел на торгах

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по итогам вечерних торгов (на 17:00) средневзвешенный курс доллара составил 475,65 тенге, снизившись на 3,90 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,91 тенге (+0,21).

Средневзвешенный курс евро, напротив, резко снизился до 486,50 тенге (-4,50). Стоит отметить, что торгов по евро несколько дней не проводилось.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного упал и остановился на отметке 70,20 тенге (-0,63).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474-478 тенге, евро – по 484-490 тенге, российские рубли – по 7,3-7,7 тенге.

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Лариса Черненко
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