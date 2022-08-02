В центре Нур-Султана двухлетний малыш провалился в люк
Фото: pixabay
Двухлетний мальчик упал в люк в центре столицы. Ему помог выбраться очевидец, сообщает Zakon.kz.
Видео и детали инцидента были опубликованы на одной из страниц в Instagram.
Как отмечено в публикации, все случилось на остановке у Дома министерств.
Ребенок наступил на люк и тот открылся. Прохожие отреагировали и один из мужчин полез внутрь и смог вытащить мальчика, — говорится в сообщении.
Также очевидцы рассказали, что после падения ребенок не мог стоять на ногах.
В управлении общественного здравоохранения столицы прокомментировали случившееся.
2 августа в травматологический пункт поступил ребенок 2020 года рождения. Он был осмотрен нейрохирургом и травматологом. На момент осмотра ребенок в сознании, спокоен. Ему была оказана вся необходимая помощь, переломов, сотрясения нет.Пресс-служба Управздрава Нур-Султана
Также отмечено, что даны рекомендации. На данный момент ребенка отправляют на амбулаторное лечение.
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