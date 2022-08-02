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Американец пытался вывезти контрабандой золото из Алматы в Стамбул

Американец пытался вывезти золото из Алматы в Стамбул Фото: пресс-служба КГД
В Алматы на таможенном посту «Жетысу» пресечен факт контрабандного вывоза золотых пластин, которые пытался вывезти из Казахстана иностранец, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете госдоходов, во время таможенного контроля 23 июля 2022 года в зале вылета Международного аэропорта города Алматы сотрудниками таможенного поста «Жетысу» совместно с пограничной службой был задержан гражданин США, вылетавший авиарейсом Алматы – Стамбул, у которого обнаружены пластины из желтого металла в количестве 10 штук общим весом 319 грамм.

иностранец пытался вывезти из Алматы

Фото: пресс-служба КГД

По результатам проведенной экспертизы Центральной таможенной лабораторией КГД МФ РК обнаруженный товар определен как аффинированное золото.

Иностранцу грозит административная ответственность по ст. 545 КоАП РК за перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров с несоблюдением запретов и ограничений.

В частности, предусмотрен штраф в 15 МРП (45 945 тенге) с конфискацией товара или без таковой.

Согласно указу президента Казахстана в стране действует запрет на вывоз валюты и золота. В частности, нельзя вывозить наличную иностранную валюту на сумму, превышающую эквивалент 10 тыс. долларов.

Кроме того, введен запрет на вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

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Лариса Черненко
Алматы
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