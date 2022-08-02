Бауржан Аленов возглавил ДП Алматинской области
Нового начальника личному составу представил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.
Бауржан Аленов родился 8 ноября 1976 года в Кокшетауской области.
Образование – юриспруденция, магистр юридических наук. Окончил в 2004 году Юридический институт «Фемида», в 2012 году получил степень магистра в Карагандинском юридическом институте.
Службу в органах внутренних дел начал с мая 1997 года. Трудовую деятельность проходил на различных должностях.
23.05.1997 – 16.08.1999 – полицейский батальона полиции УГСО при ГУВД г. Кокшетау;
16.08.1999 – 27.10.2000 – командир отделения взвода охраны ДГП №7 РГП «Арнайы полиция»;
27.10.2000 - 29.01.2001 – полицейский-кавалерист отдела административной полиции УВД г. Кокшетау;
29.01.2001 – 19.06.2002 – полицейский, командир отделения батальона патрульной полиции УВД г. Кокшетау;
19.06.2002 – 09.09.2004 –оперуполномоченный, старший оперуполномоченный оперативно-поискового отделения ОКП УВД г. Кокшетау;
09.09.2004 – 01.02.2007 – начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений ОКП УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области;
01.02.2007 – 02.08.2007 – и.о. заместителя начальника отдела криминальной полиции УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области;
02.08.2007 – 21.01.2010 – начальник отдела по разработке и разобщению преступных сообществ УБОП ДВД Акмолинской области;
21.01.2010 –14.04.2011 – заместитель начальника УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области по оперативной работе;
14.04.2011 – 27.07.2013 – начальник отдела внутренних дел Зерендинского района ДВД Акмолинской области;
27.07.2013 – 25.11.2013 – начальник УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области;
25.11.2013 – 27.02.2014 – зачислен в распоряжение ДВД Акмолинской области;
27.02.2014 – 24.12.2015 – начальник отдела внутренних дел Кызылжарского района ДВД Северо-Казахстанской области;
30.12.2015 –13.04.2018 – заместитель начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области;
13.04.2018 – 26.10.2018 – первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области;
26.10.2018 – 22.05.2019 – первый заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области;
22.05.2019 – 23.07.2020 – заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области (по оперативной работе);
23.07.2020 – 30.11.2020 – заместитель начальника Седьмого департамента МВД РК (по оперативной работе);
30.11.2020 – 01.01.2021 – начальник Седьмого департамента МВД Республики Казахстан;
01.01.2021 – 01.08.2022– начальник Департамента оперативной службы МВД РК;
02.08.2022 – по н.в. начальник Департамента полиции Алматинской области.