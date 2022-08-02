Бауржан Аленов возглавил ДП Алматинской области

По согласованию с Администрацией президента на должность начальника Департамента полиции Алматинской области назначен Бауржан Аленов, сообщает Zakon.kz.

Нового начальника личному составу представил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

Бауржан Аленов родился 8 ноября 1976 года в Кокшетауской области.

Образование – юриспруденция, магистр юридических наук. Окончил в 2004 году Юридический институт «Фемида», в 2012 году получил степень магистра в Карагандинском юридическом институте.

Службу в органах внутренних дел начал с мая 1997 года. Трудовую деятельность проходил на различных должностях.

23.05.1997 – 16.08.1999 – полицейский батальона полиции УГСО при ГУВД г. Кокшетау;

16.08.1999 – 27.10.2000 – командир отделения взвода охраны ДГП №7 РГП «Арнайы полиция»;

27.10.2000 - 29.01.2001 – полицейский-кавалерист отдела административной полиции УВД г. Кокшетау;

29.01.2001 – 19.06.2002 – полицейский, командир отделения батальона патрульной полиции УВД г. Кокшетау;

19.06.2002 – 09.09.2004 –оперуполномоченный, старший оперуполномоченный оперативно-поискового отделения ОКП УВД г. Кокшетау;

09.09.2004 – 01.02.2007 – начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений ОКП УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области;

01.02.2007 – 02.08.2007 – и.о. заместителя начальника отдела криминальной полиции УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области;

02.08.2007 – 21.01.2010 – начальник отдела по разработке и разобщению преступных сообществ УБОП ДВД Акмолинской области;

21.01.2010 –14.04.2011 – заместитель начальника УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области по оперативной работе;

14.04.2011 – 27.07.2013 – начальник отдела внутренних дел Зерендинского района ДВД Акмолинской области;

27.07.2013 – 25.11.2013 – начальник УВД г. Кокшетау ДВД Акмолинской области;

25.11.2013 – 27.02.2014 – зачислен в распоряжение ДВД Акмолинской области;

27.02.2014 – 24.12.2015 – начальник отдела внутренних дел Кызылжарского района ДВД Северо-Казахстанской области;

30.12.2015 –13.04.2018 – заместитель начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области;

13.04.2018 – 26.10.2018 – первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области;

26.10.2018 – 22.05.2019 – первый заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области;

22.05.2019 – 23.07.2020 – заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области (по оперативной работе);

23.07.2020 – 30.11.2020 – заместитель начальника Седьмого департамента МВД РК (по оперативной работе);

30.11.2020 – 01.01.2021 – начальник Седьмого департамента МВД Республики Казахстан;

01.01.2021 – 01.08.2022– начальник Департамента оперативной службы МВД РК;